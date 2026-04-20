Christian Alemán estaría muy lejos de ser jugador de Emelec: esto se sabe

Christian Alemán sonó muy fuerte en las últimas horas para ser el nuevo refuerzo de Emelec, tras la aparatosa polémica de Miller Bolaños. Sin embargo, hay dos motivos que ahora mismo alejan al jugador ecuatoriano del ‘Bombillo’. Por lo cual su fichaje está lejos de ser una realidad.

Los dos motivos que alejan a Christian Alemán de Emelec es que Miller Bolaños aún no sale del club, tiene contrato y podría seguir en el plantel. Mientras que la otra gran razón que lo aleja del ‘Bombillo’ es que de acuerdo a diferentes informaciones, el club no lo ha contactado.

Emelec todavía no tendría ningún contacto con Christian Alemán y el fichaje no estaría ni cerca de realizarse. El jugador quedó libre de su contrato en Bolívar, puesto que, por motivos personales decidió finiquitar su paso por el fútbol boliviano y se marchó libre.

De acuerdo a Diario Extra, la negociación de Christian Alemán con Emelec estaría muy cerca de concretarse. Pero si el jugador firmara ahora, de igual manera, el ‘Bombillo’ no lo podría utilizar hasta el mes de julio que es cuando nuevamente se abre el mercado de pases.

Christian Alemán no estaría cerca de llegar a Emelec. (Captura de pantalla)

Alemán también venía sonando y mucho para llegar a Delfín. ‘Palmerita’ estuvo el último año jugando en Manta, donde dejó muy buenas sensaciones y mostró un nivel que sirvió para que el equipo manabita salve el descenso. De ahí que, lo estén buscando de nuevo en esta provincia.

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¿Emelec tendría que pagar por el fichaje de Christian Alemán?

El ‘Bombillo’ no debería pagar una “cuota de fichaje” por Christian Alemán, puesto que, el jugador está libre en el mercado de fichajes y solo se debe acordar su sueldo. La directiva deberá analizar en las próximas horas si ejecuta esta compra.

Los fichajes de Emelec en este 2026

Sobre la hora y con una nueva directiva, Emelec fichó en este mercado a jugadores como: Gonzalo Napoli, Francisco Pizzini, Luca Klimowicz, Aníbal Leguizamón, Ariel Mina, José Neris, Miller Bolaños, Ignacio Guerrico, entre otros importantes jugadores.

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En síntesis:

Christian Alemán finiquitó su contrato con el Bolívar y actualmente se encuentra como jugador libre.

finiquitó su contrato con el y actualmente se encuentra como jugador libre. El fichaje de Alemán por Emelec solo permitiría su inscripción hasta el mercado de julio .

por solo permitiría su inscripción hasta el mercado de . El club Emelec no ha contactado al jugador pese a los rumores de su llegada.