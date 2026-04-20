En medio de todos los rumores: Miller Bolaños aparece contratado en este equipo

Miller Bolaños protagonizó una gran polémica en Emelec en los últimos días e incluso se habló de una salida del jugador. Sin embargo, ahora en medio de todos los rumores, el ‘Killer’ aparece contratado en el ‘Bombillo’ para esta temporada.

Pese a que la polémica con Miller Bolaños viene desde el comienzo de la semana anterior, hasta el día de hoy, la directiva de Emelec no lo ha sacado del club. Por lo cual, no hay ningún comunicado oficial y a este lunes, 20 de abril de 2026, el futbolista sigue perteneciendo al club.

Por lo cual, Miller Bolaños aún sigue con contrato en Emelec y no será hasta las próximas horas o semanas que se defina su futuro. El jugador había firmado un acuerdo hasta finales de 2027, por lo cual, una precipitada salida pondría en “aprietos” al club con una posible demanda como en 2023.

Además, en redes sociales se viralizó una respuesta de Christian Noboa a la salida del Capwell tras la derrota de Emelec ante Guayaquil City. En ese momento, el ‘Zar’ afirmó que él no ha sacado a Miller Bolaños. Por lo cual, todo es una incertidumbre con el jugador.

La respuesta de Noboa: “YO NO LO HE SACADO” a Miller Bolaños 🔵⚡️⚽️😱😡🚨 https://t.co/83JwqI6YFI pic.twitter.com/90esPKYi4o — Ecuagol (@ECUAGOL) April 19, 2026

Miller Bolaños viene con varias polémicas en Emelec y antes de esta, ya el jugador había estado “preso” por no cumplir el toque de queda. En ese momento, desde el club le mostraron todo el apoyo al futbolista y lo mantuvieron al entender que era por una emergencia.

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El contrato de Miller Bolaños en Emelec

Miller Bolaños tiene con Emelec un contrato hasta finales de la temporada 2027. El volante firmó por dos años y tras una larga charla, el jugador aceptó reducir su salario hasta 10 mil o 15 mil dólares. Cuando firmó con Jorge Guzmán, se le había ofrecido un contrato superior a los 20 mil dólares.

Los números de Miller Bolaños en esta temporada

En lo que va de temporada, Miller Bolaños ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El jugador solo ha marcado 1 gol y lleva más de 300 minutos en cancha.

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En síntesis:

Miller Bolaños mantiene contrato vigente con Emelec hasta finales de la temporada 2027 .

mantiene contrato vigente con hasta finales de la temporada . El volante aceptó una reducción salarial fijando su sueldo entre 10,000 y 15,000 dólares .

y . Bolaños registra un gol en seis partidos disputados durante la presente temporada de 2026.