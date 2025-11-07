Christian Cueva tiene tres ofertas para dejar Emelec ¿se queda en LigaPro?

Christian Cueva tiene decidido dejar Emelec para la siguiente temporada, el volante peruano está incómodo con la situación económica del club y ha recibido varias ofertas. Tres clubes lo contactaron directamente y ya saben las condiciones del jugador.

Dejó Cienciano de Perú pero parece que está listo para volver a la Liga 1, y al ya conocido interés de Universitario y Sport Boys se le ha sumado al Sporting Cristal. El ex Alianza Lima pegaría un camisetazo si es que juega en otro de los grandes.

Según medios del vecino país, Christian Cueva ha preferido ir a un club de la ciudad de Lima, por lo que Cristal y la U tienen ventaja. Otra condición de Cueva es ver “el proyecto deportivo y los jugadores”.

Con más de tres meses de salario impagos, Cueva podría presionar para irse como agente libre pese a que tiene siete meses más de contrato con los azules. Se conoce que el Emelec quería renovarlo pero parece que no tendrán los recursoso para hacerlo.

En Ecuador antes de su llegada a Emelec sonó para Aucas y Orense, mientras que en Colombia tuvo una oferta de Junior de Barranquilla. El salario del futbolista asciende hasta los 25 mil dólares mensuales.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ya ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El peruano ha marcado dos goles y ha dado 2 asistencias en un poco más de 700 minutos. Su contrato original es hasta mitad de la temporada 2026.

