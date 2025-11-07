Titular de Barcelona pide a su agente buscar ofertas para el 2026

Barcelona SC está buscando refuerzos para la próxima temporada, pero además de los nombres que pueda sumar, hay novedades sobre salidas. Este viernes se conoce que uno de los titulares ha pedido a su agente que busque ofertas en el extranjero.

Según el periodista Gabryel Pacheco, Octavio Rivero estaría buscando una salida de Barcelona y su agente le estaría encontrando club en el exterior. Al tener contrato vigente, será el club amarillo los que decidan su futuro.

El delantero uruguayo ha sido sin duda la figura del equipo desde su llegada, por esto ha despertado el interés del América de México, Atlético Nacional de Colombia y U. de Chile, sin embargo toda oferta fue rechazada por priorizar lo deportivo.

Su cláusula de salida está fijada en 2 millones de dólares, cifra accesible para cualquiera de los equipos mencionados. Rivero hoy, al igual que el resto del plantel, lleva 3 meses de salarios atrasados.

Octavio Rivero lleva 32 partidos jugados este año y ha anotado 11 goles y ha dado 6 asistencias. La temporada pasada marcó los mismos tantos en 17 encuentros.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Barcelona SC – Octavio Rivero presentación junio 2024.

