“Christian Lara es un buen chico…”: Francisco Egas, presidente de FEF, manda un mensaje al ‘Diablito’

El arresto de Christian Lara todavía sigue causando revuelo en el fútbol ecuatoriano. Ahora incluso el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, salió a la palestra pública para hablar sobre lo acontecido con el ex jugador de la Selección de Ecuador.

Egas confirmó que la lamentable realidad de Christian Lara viene desde los problemas económicos y que el ‘Diablito’ siempre ha sido un buen chico. “Lara es un buen chico, estaba con problemas económicos desde hace rato pero era un chico bastante sano, un chico bueno y que haya terminado así no nos puede dejar de llamar la atención”, comentó el directivo en Radio Centro.

Además, Egas prometió ayuda para los ex seleccionados de Ecuador que vengan pasando por estos delicados momentos económicos: “Creo que cuando caen en temas de salud mental y de depresión algo podemos hacer si es que tenemos una estructura que les pueda dar algo. Ya tengo a la gente pensando y tocando puertas a ver qué podemos armar”, avisó Egas.

En las próximas semanas se confirmaría cómo avanza el proceso de Christian Lara, que en caso de ser encontrado culpable y condenado a prisión, el ex jugador de la Selección de Ecuador podría ser condenado entre 5 y 7 años a prisión.

Francisco Egas sobre la situación de Cristian “Diablito” Lara y poder ayudar a los ex futbolistas en @radiocentroec



“Creo que es algo que tenemos que atacar. A mí también me conmueve mucho porque además hay otros que son unas fichas.



Lara es un buen chico, estaba con… pic.twitter.com/Hif8mbaNo4 — Gaby Jurado Calvo (@GabyJuradoCalvo) April 11, 2026

Christian Lara forma parte de la generación histórica de la Selección de Ecuador que llegó hasta los octavos del Mundial 2006. El ‘Diablito’, en aquel torneo, acabó jugando ante la Selección de Alemania y también tuvo minutos en aquel partido histórico ante Inglaterra.

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Todas las denuncias contra Christian Lara

El arresto de Lara también reveló una triste realidad para el jugador ecuatoriano. Resulta que el ‘Diablito’ había sido denunciando hasta en ¡15 ocasiones! por temas de dinero. Estos iban desde pagos atrasados, incumplimientos de compromisos y hasta estafas.

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