¡Problemas de dinero! Todas las denuncias que tenía Christian Lara antes de ser detenido

El ‘Diablito’ Lara fue detenido el pasado martes 7 de abril de 2026 en una oportuna acción de la Policía Nacional de Ecuador para detener un robo a mano armada. Ante esto, se ha revelado un entramado muy delicado sobre el pasado y presente del ex jugador de la Selección de Ecuador.

Tras su detención, se confirmó en el sistema judicial, que Christian Lara tenía sobre él hasta 15 denuncias relacionadas a temas de dinero. El jugador ecuatoriano había sido demandado por no cumplir con pagos, cobros de letras, cobros de pagarés e incluso estafa.

Todo este proceso evidencia que Lara ya no estaba pasando por un buen momento económico, pese a ser uno de los jugadores que jugó en los grandes de Ecuador como Barcelona SC, Liga de Quito y El Nacional. Ahora dictaron prisión preventiva contra él.

En las próximas semanas se darían detalles de cuál puede ser la pena que enfrente Christian Lara. El ‘Diablito’ no era uno de los “asaltantes”, sin embargo, sí era quien iba a manejar el carro que transportaría a los delincuentes una vez perpetuado el robo.

Lara jugó el Mundial 2006 con Ecuador. (Foto: Imago)

En redes sociales, esta detención de Lara ha generado diferentes reacciones. Una de las últimas fue la de Antonio Valencia que escribió esto en sus redes sociales: “Me da mucho pesar la noticia sobre Cristhian Lara, al final nadie sabe lo de nadie. Solo le pido a Dios que cuide de todos nuestros corazones, y que Cristian esté en mejor situación el día de mañana”, escribió en sus redes sociales.

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¿Cuántos años podría estar preso Christian Lara?

El ‘Diablito’ Lara podría recibir una sentencia de hasta 5 a 7 años, de acuerdo al proceso que se lleve en su contrato y los delitos por los que pueda ser juzgado. Esta sentencia contra el jugador ecuatoriano tendrá que esperar hasta los próximos meses.

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En síntesis: