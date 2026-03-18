Luego de llegar al gol 900, a Messi le acordaron los goles que le faltan para alcanzar a Cristiano Ronaldo

El 18 de marzo de 2026 quedará grabado en la historia del fútbol como el día en el que Messi llegó a los 900 goles en su carrera. Sin embargo, uno de los seguidores más populares de Cristiano Ronaldo se encargó de recordarle al ’10’ argentino las anotaciones que le faltan para alcanzar a CR7.

Transcurría el minuto 34 del primer tiempo del partido entre Portugal y Croacia del 5 de septiembre de 2024 por la primera fecha de la UEFA Nations League cuando Cristiano Ronaldo conectó de volea un centro de Nuno Mendes y marcó el gol 900 de su carrera.

Con menos de dos años de ventaja, Messi empezó a remontar la diferencia que le tomó Cristiano Ronaldo, y tras una temporada en la que anotó 35 goles para el primer título de Inter Miami en la MLS, llegó a la anotación 900. ¿A cuántos goles quedó de delantero portugués? Un seguidor de CR7 lo dejó claro.

Los goles que le faltan a Messi para alcanzar a Cristiano Ronaldo

Messi y Cristiano Ronaldo jugarán su sexto Mundial. (Foto: Getty Images)

Luego del empate 1-1 entre Inter Miami y Nashville SC con el gol 900 de Messi en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez publicó sobre Leo que “por fin llegó el Gol 900… apenas comenzando el juego contra Nashville puso el 1-0… Le faltan, gol más gol menos, unos 65 para alcanzar a CR7“. Algunos portales, reportan que la diferencia es de 64 goles.

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El primer título que no podrá ganar Lionel Messi en 2026

En un año en el que puede ganar ocho títulos, Lionel Messi perdió la oportunidad de levantar el primer trofeo luego del empate entre Inter Miami y Nashville SC por los octavos de final de la Concachampions. Leo y compañía quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup a pesar de que la serie terminó 1-1 por el gol que marcó Nashville en condición de visitante.

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