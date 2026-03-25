Fue figura y campeón de la Serie B y ahora sería nuevo jugador de Barcelona

Barcelona SC no cierra su mercado de fichajes pese a la reciente llegada de Marcos Mejía, ahora reportan que los amarillos van por una de las figuras de la Serie B 2025.

Según el portal El Futbolero, Barcelona SC está siguiendo de cerca a Edinson Mero, uno de los goleadores del Guayaquil City campeón de la Serie B 2025. El jugador sigue siendo titular pero en lo colectivo no levantan.

El entrenador César Farías habría mandado observadores a seguir a Mero en el partido entre Guayaquil City y Leones del Norte. La salida de Edinson Mero rondaría el medio millón de dólares.

Habrá que ver si el cuadro ‘Ciudadano’ quiere desprenderse de una de sus figuras mientras intentan salir de los puestos de descenso. Guayaquil City lleva apenas una victoria en el año.

El volante y extremo podría ser una alternativa para Barcelona ante la falta de un jugador que genere juego. Milton Céliz y Tommy Martínez han sido criticados en este inicio de temporada.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Edinson Mero Guayaquil City.

En resumen