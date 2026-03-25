Con sorpresas: El once de la Selección de Ecuador para enfrentar a Marruecos

La Selección de Ecuador se encuentra ya en Madrid a la espera de su amistoso contra Marruecos en los últimos comprobatorios previo al Mundial. Con algunas bajas de última hora, Sebastián Beccacece ya tiene en mente el once que saltará como titular.

Nilson Angulo se lesionó y con la ausencia de Jeremy Sarmiento, sería Jeremy Arevalo quién tenga opciones de arrancar como estelar. En la delantera, Jordy Caicedo tendrá su oportunidad desde el inicio.

El resto de jugadores sería el mismo que ha venido probando el DT argentino con el fin de consolidarlo previo al Mundial 2026. En la línea de volantes, la ‘Tri’ perdió a Patrik Mercado por una lesión de ligamentos.

El once de Ecuador sería con: Hernán Galíndez; Preciado, Pacho, Hincapié, Ordóñez, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Gonzalo Plata; Jordy Caicedo.

El calendario de partidos de Ecuador

Así está el calendario de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:

Ecuador vs Costa de Marfil (14/06)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

ver también Lo sigue el Manchester United y FC Barcelona y ahora Beccacece lo convocó con Ecuador

Patrick Mercado será baja por 8 meses.

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La única baja confirmada de Ecuador para el Mundial 2026

De momento, la Selección de Ecuador solo tiene una baja confirmada para todo el Mundial 2026 y es Patrik Mercado. La figura de Independiente del Valle y Sevilla se lesionó gravemente de su rodilla y ahora no estará en la Copa del Mundo.