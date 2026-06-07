Kendry Páez fue titular con Ecuador, pero a los hinchas no les gustó nada: “ex jugador de 19 años…”

Kendry Páez volvió a ser titular con Beccacece, pero a los hinchas no les gustó ni un poco.

Muchos aficionados se mostraron muy molestos en redes sociales porque Kendry Páez acabó jugando como titular contra la Selección de Guatemala. El jugador ecuatoriano arrancó desde el “vamos” y fue sorpresa para todos, pero también su nivel no fue el mejor.

Se notó que a Kendry Páez le falta ritmo, porque no viene jugando con River Plate, pero Beccacece lo convocó de cualquier manera. Ya su llamado era muy cuestionado, pero ahora lo que más molestó a los hinchas acabó siendo su nivel y sus inconexión en ciertos momentos.

Tras todo el partido, los hinchas de Ecuador dejaron algunos duros mensajes: “Kendry Paez es un ex jugador con 19 años, que tristeza. No da buenos pases, no corre bien la cancha, comete faltas que nos pueden costar caro en el mundial. No sé como pudo haber sido convocado para el mundial”. “Kendry Paez no se puede llevar a los defensas de Guatemala. Nada, eso”. “Jugada de Minda y Kendry Paez no sabe correr la cancha, hace cosas de ex jugador de fútbol”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque es uno de los jugadores más importantes del futuro de Ecuador, no se espera que Kendry Páez sea titular en el Mundial. Hay varios jugadores por delante de él y Beccacece no lo pondría para estos encuentros, podría ser una opción desde el banco.

Comentarios de los hinchas contra Kendry. (Captura de pantalla)

Comentarios de los hinchas contra Kendry. (Captura de pantalla)

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Los números de Kendry Páez en esta temporada

Con River Plate, previo al Mundial 2026, Kendry Páez alcanzó a jugar un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia en poco más de 400 minutos. Llega con un ritmo muy bajo a jugar la que también es su primera Copa del Mundo.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 el próximo domingo, 14 de junio de 2026. Lo hará contra Costa de Marfil en un partido que comenzará desde las 18H00 (EC).

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En síntesis:

Kendry Páez arrancó como titular en el partido amistoso contra la Selección de Guatemala.

arrancó como titular en el partido amistoso contra la Selección de Guatemala. Un total de 14 partidos disputó el futbolista ecuatoriano con River Plate esta temporada.

disputó el futbolista ecuatoriano con River Plate esta temporada. El debut de Ecuador en el Mundial será el domingo 14 de junio de 2026.