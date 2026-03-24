Lo sigue el Manchester United y FC Barcelona y ahora Beccacece lo convocó con Ecuador

La Selección de Ecuador hizo un segundo llamado de jugadores sparrings para la doble fecha de marzo, y entre los llamados está un juvenil que podría dar el salto a Europa. Tres jugadores se sumaron a los trabajos mientras esperan estar vs. Marruecos y Países Bajos.

Ederson Castillo fue convocado como sparring a la Tri, el volante ecuatoriano de Liga de Quito fue considerado por el DT. Esto mientras hay rumores de una posible millonaria transferencia al FC Barcelona y Manchester United.

El jugador de 17 años sigue sumando minutos con el primer equipo y con la categoría sub 20 de Liga de Quito. Su pase esta valorado en cerca de 3 millones de dólares.

Los otros dos jugadores que se sumarán son Malcolm Da Costa del AFC Bournemouth y Davis Bautista del Frankfurt de Alemania. Otro joven elemento que se sumó fue Elías Legendre, pero el sí entró directo a la nómina final.

En el fútbol ecuatoriano entre los sparrings están Jandry Gómez de Barcelona y Luis Fragozo de Emelec. Ya se encuentran todos en Madrid para los entrenamientos.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)

Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)

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Ederson Castillo – Liga de Quito.

En resumen