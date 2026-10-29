Confirmado: este canal pasará los partidos amistosos de Ecuador ante Costa Rica y Bolivia

Los amistosos de la Selección de Ecuador se podrán ver por este canal.

Este jueves 29 de octubre de 2026 finalmente se reveló el canal que pasará los partidos amistosos de la Selección de Ecuador que se jugarán en el mes de noviembre. El equipo de todos enfrentará a Bolivia en Guayaquil y antes jugará contra Costa Rica en Quito.

¿Qué canal pasará los amistosos de Ecuador?

Se confirmó que la señal que pasará los partidos amistosos de Ecuador nuevamente será Teleamazonas. El canal ya pasó los amistosos de Asia y también el Mundial 2026. Por lo cual, nuevamente se podrá ver a Ecuador en televisión abierta.

Estos son los últimos amistosos de Ecuador en el año y se cierra un ciclo muy variado en esta temporada, incluyendo lo que pasó en el Mundial 2026. Por lo cual, serán los partidos de despedida del equipo nacional hasta que lleguen las Eliminatorias en 2027.

Ecuador jugó en Asia en la pasada fecha FIFA. (Foto: GettyImages)

No se descarta que, como en octubre, se sume una nueva señal de televisión abierta para ver los partidos de ‘La Tri’ en esta fecha FIFA. Hace poco también TC estuvo pasando los partidos de Ecuador.

El calendario de partidos de la Selección de Ecuador

Así quedaron los horarios y días para los que jugará la Selección de Ecuador en estos nuevos amistosos:

Publicidad

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre en Quito)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre en Guayaquil)

Datos clave: