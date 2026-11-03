Confirman que el FC Barcelona llamó a seleccionado de Ecuador

Los rumores parecen confirmarse y un seleccionado ecuatoriano podría irse a ser titular al FC Barcelona la siguiente temporada.

El FC Barcelona trabaja para reforzar su plantilla en el mercado de invierno y entre los jugadores apuntados aparece un seleccionado ecuatoriano. El conjunto catalán estaría dispuesto a realizar una inversión histórica para nuestro fútbol.

Según el diario Sport, Deco, director deportivo del Barcelona, ya contactó al agente de Piero Hincapié para negociar su fichaje en enero. El club blaugrana tendría claro cómo convencer al defensor ecuatoriano para sumarse a su proyecto deportivo y sacarlo de la Premier League.

El medio español señala que Deco conoce la incomodidad de Hincapié en el Arsenal por la falta de minutos y le habría transmitido que en el Barcelona tendría un papel importante. El ecuatoriano podría encontrar en el conjunto catalán titularidad ante las ausencias de Baldé, Cubarsí y Koundé.

Deco y Hansi Flick valoran especialmente la polifuncionalidad de Piero Hincapié, capaz de desempeñarse como defensor central y lateral izquierdo. Esta característica también ha sido aprovechada por la Selección de Ecuador, jugando en ambos sitios.

Sin embargo, Mikel Arteta no tendría intención de dejar salir a Hincapié en enero, especialmente con seis meses todavía por delante de la temporada. La postura del Arsenal complica la posibilidad, aunque el ecuatoriano presionaría por una salida ante su falta de continuidad.

El tiempo de contrato de Piero Hincapié con el Arsenal

Piero Hincapié firmó un nuevo contrato con Arsenal, uno hasta la temporada 2031. El futbolista ecuatoriano tiene un acuerdo por varios años con los ‘Gunners’ y también es uno de sus activos más importantes.

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