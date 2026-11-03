Marcelo Gallardo volverá a convocar a un descartado de Sebastián Beccacece

La Seleccion de Ecuador tendrá el regreso de un jugador ecuatoriano que estaba totalmente borrado por Sebastián Beccacece.

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador significaría un cambio importante para varios futbolistas y uno de ellos sería un borrado de Sebastián Beccacece. El entrenador argentino recuperaría a un extremo que llevaba casi dos años sin tener continuidad en las convocatorias de la ‘Tri’.

Jeremy Sarmiento volvería a ser convocado por la Selección de Ecuador para la doble fecha de noviembre. El extremo ya habría sido notificado por el Middlesbrough de Inglaterra sobre su nueva convocatoria.

De esta manera, Sarmiento encadenaría dos convocatorias consecutivas después de casi dos años de ausencia durante el ciclo de Sebastián Beccacece. El futbolista siempre fue uno de los nombres más solicitados por los hinchas ecuatorianos, mientras el ex DT lo ignoraba.

La convocatoria también llega en un momento favorable para Jeremy Sarmiento a nivel de clubes. El extremo comienza a tener regularidad en el Middlesbrough de la Championship, algo que no conseguía desde hace varios meses, donde tuvo hasta tres préstamos a equipos distintos.

La lista completa de convocados de Ecuador se conocerá la próxima semana, pero Sarmiento volvería a acompañar a Gonzalo Plata, John Yeboah y Keny Arroyo entre las alternativas ofensivas. Sarmiento puede jugar en ambas bandas y de enganche.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Jeremy Sarmiento – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen