Gonzalo Valle sale de prisión pero estará detenido en insólito lugar

El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle fue detenido por conducir bajo influencia del alcohol y fue sentenciado a 20 días de cárcel, y con una semana recién transcurrida, tuvo una ‘buena noticia’. El portero de Liga de Quito tendrá que cumplir su detención en otro lugar.
Según confirmó el propio Isaac Álvarez en Radio Caravana, Gonzalo Valle ahora estará detenido en el Club de Alto Rendimiento CAR de Liga de Quito. La defensa del arquero logró el traslado debido a que la prisión dónde estaba no contaba con las adecuaciones para seguir el tratamiendo de su lesión.
Según explicó el presidente de Liga, la salida no cambia las condiciones de que no puede recibir visitas ni salir bajo ninguna circunstancia, además de que hay vigilancia constante. “Está pasando uno de los peores momentos de su vida, totalmente aislado”, reveló.
Al portero también de la Selección de Ecuador le quedan casi dos semanas de estar detenido y luego podrá recuperar su libertad y podrá reintegrarse a los trabajos de Liga de Quito.
La justicia ratificó el tiempo de prisión, pese a que en un inicio eran 30 días, se redujo a 20, desde ahí la defensa del jugador ha intentado excarcelarlo pero no ha podido.
La sanción de Liga de Quito a Gonzalo Valle
Liga de Quito sancionó a Gonzalo Valle con una multa económica, así mismo se conoce que habrá sanción deportiva. Tiago Nunes estaba molesto con el jugador por lo sucedido.
