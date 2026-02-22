MLS investigó a Messi y reveló si entró al vestuario del árbitro tras la derrota 3-0 ante Los Angeles FC

Terminó caliente, muy caliente. Inter Miami y Lionel Messi no estrenaron el título de la MLS como esperaban, cayeron por goleada ante Los Angeles FC y Leo acabó el partido muy enojado. ¿Entró a reclamar al vestuario del árbitro Pierre-Luc Lauziere? ¡Ya se supo toda la verdad.

Luego de superar una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 7 de febrero, Messi volvió a ser titular con Inter Miami y no tuvo el mejor de lo partidos. No solo no anotó ni dio asistencias, al final de la derrota ante LAFC lo acusaron de entrar al vestuario de los árbitros.

Mientras los hinchas de Inter Miami apenas procesaban que habían sufrido una goleada por 3-0, el video de Messi entrenando por una puerta del estadio Los Angeles Memorial Coliseum sumaba miles de reproducciones. Luis Suárez intentó detenerlo, pero Leo estaba tan enojado que no lo pudo frenar. ¿Qué fue lo que pasó?

Se reveló si Messi entró al vestuario de los árbitros tras el 3-0 ante LAFC

Messi con el árbitro Pierre-Luc Lauziere. (Foto: Getty Images)

“La MLS vio un video de Messi siguiendo a los árbitros después del partido de anoche (21 de febrero) y lo investigó. Chris Rivett, director de comunicaciones de la Organización de Árbitros Profesionales, confirmó que Messi no entró al vestuario de los árbitros. ‘Tras hablar con los árbitros, podemos confirmar que no entró en las instalaciones’, declaró Rivett. Messi no entró en ningún lugar no autorizado. La puerta por la que entró no es el vestuario de los árbitros ni una zona restringida. Messi nunca entró al vestuario de los árbitros, que estaba subiendo unas escaleras y tenía su propio conjunto de puertas y señalización que restringía la entrada”, reveló la periodista Michelle Kaufman, del diario Miami Herald.

ver también Mientras Messi puede ganar ocho títulos en 2026, los que puede ganar Cristiano Ronaldo

Por este video acusaron a Lionel Messi de entrar al vestuario de los árbitros

Antes de que se aclarara que Messi no entró al vestuario de los árbitros tras la derrota ante Los Angeles FC, el video de Luis Suárez intentando parar a Leo para que no se metiera por una puerta del estadio Los Angeles Memorial Coliseum llegó a más de 95.000 reproducciones en X.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Encuesta¿Cuál fue la conclusión de la investigación de la MLS a Messi? ¿Cuál fue la conclusión de la investigación de la MLS a Messi? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Lionel Messi no ingresó al vestuario de los árbitros tras la derrota de Inter Miami .

no ingresó al vestuario de los árbitros tras la derrota de . Chris Rivett confirmó que Messi no accedió a ninguna zona restringida ni instalación no autorizada.

confirmó que no accedió a ninguna ni instalación no autorizada. La puerta del Coliseum por donde entró Messi no pertenecía al vestuario de la terna arbitral.

Publicidad