River Plate consiguió una victoria muy importante contra Racing en el campeonato argentino. Sin embargo, las malas noticias para Kendry Páez no paran. El ecuatoriano nuevamente no vio minutos y ahora toma fuerza la posibilidad de irse del club.

Cuando Kendry Páez llegó a River Plate se reveló que hay una cláusula de repesca para Chelsea si el jugador ecuatoriano no completara el 50% de los partidos en este primer semestre. De momento, el tricolor solo ha jugado 5 encuentros en estos meses.

Tras la suplencia ante Racing en Avellaneda, Kendry Páez lleva ya 4 partidos sin jugar con River. El último encuentro donde tuvo minutos fue el 15 de marzo, cuando arrancó como titular ante Sarmiento. Desde ahí, el ex jugador de IDV no juega ni 1 minuto.

Coudet confirmó que su ausencia no responde a temas personales, sino más bien a tácticos. Por lo cual, cada vez se ve menos probable que el volante vuelva a sumar minutos. El siguiente partido por el campeonato argentino será contra Boca Juniors, entre semana juega Copa Sudamericana ante Carabobo

Kendry Páez lleva 4 suplencias en River. (Foto: GettyImages)

En caso de salir de River Plate, Kendry Páez vuelve a tener un futuro de incertidumbre. Ya no se pudo adaptar en Francia al Estrasburgo, en Chelsea no tuvo ni tendría oportunidad, de acuerdo a como el club se maneja con juveniles, y ahora en un grande de Argentina y de Sudamérica está sin minutos.

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Las estadísticas de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez solo ha jugado con la camiseta de River Plate un total de 5 partidos. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. El futbolista ecuatoriano suma en cancha 204′ minutos. Su fichaje fue impulsado por Marcelo Gallardo, que se fue del cargo poco después de su llegada.

¿Kendry Páez jugará el Mundial 2026?

Pese a que no viene jugando con River Plate; ya Sebastián Beccacece ha demostrado que cuenta con Kendry Páez. Si el jugador sigue sin sumar minutos en Argentina, su puesto en la Selección de Ecuador para jugar el Mundial 2026 no corre riesgo.

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En síntesis:

Kendry Páez suma 4 partidos consecutivos sin jugar con la camiseta de River Plate.

suma sin jugar con la camiseta de River Plate. El jugador ecuatoriano registra únicamente 5 partidos y 204 minutos en el semestre actual.

y en el semestre actual. Chelsea activaría la cláusula de repesca si Páez no completa el 50% de partidos.