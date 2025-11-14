Cada vez son más los gigantes de Europa que apuestan por los jugadores de la Selección de Ecuador, y ahora es el turno del FC Barcelona. El campeón de España está cerca de llevarse a una de las promesas del país.

Según medios españoles, Juan Riquelme Angulo tiene todo hecho para ser nuevo jugador del Barca. El delantero de 17 años fue contactado hace meses por los culés.

Angulo está llamado a ser el siguiente delantero generacional de Ecuador y tuvo sondeos de varios equipos de Europa. A nivel de la Selección, ha sido parte de los microciclos con Sebastián Beccacece.

Tras el sudamericano sub 20, el medio The Guardian de Inglaterra lo nombró al juvenil de Independiente del Valle como uno de los mejores delanteros del mundo de la generación 2008.

La salida de Riquelme Angulo dejará al menos 3 millones de dólares a Independiente del Valle. Junto a Deinner Ordóñez son de los más destacados de las formativas.

Los equipos interesados en Juan Riquelme Angulo

En su corta carrera, Riquelme Angulo ya sonó para equipos como FC Barcelona y Liverpool. Asimismo, el delantero ecuatoriano también se vio relacionado en los últimos meses con Celta de Vigo, donde estuvo realizando una pasantía para el futuro de su carrera.

Juan Riquelme Angulo – Ecuador.

Juan Riquelme Angulo fue llamado a la Selección de Ecuador

Aunque no ha logrado grandes números en el fútbol de primera división, Juan Riquelme Angulo terminó siendo citado por Beccacece a la Selección de Ecuador como “invitado”. Aunque no debutó con la mayor de Ecuador, el delantero logró ganarse ya la confianza del DT.

