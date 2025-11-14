Es tendencia:
Confirmado: Chelsea fichó al tercer ecuatoriano de su historia: “Es el nuevo William Pacho”

El Chelsea se movió y confirmó que fichó a un tercer ecuatoriano y así Moisés Caicedo y Kendry Páez tendrán otro 'tricolor'.

Por Gustavo Dávila

¡Histórico! Confirman que Chelsea fichó a un tercer ecuatoriano Foto: Getty

Sonó como rumor por primera vez hace meses y ahora confirman que el Chelsea fichó a un tercer ecuatoriano. En tan solo tres años, los ‘blues’ contrataron a tres jugadores de la Selección de Ecuador.

El periodista de renombre Fabrizio Romano dio a conocer que Deinner Ordóñez es nuevo jugador del Chelsea. Como hicieron con Kendry Páez, lo contrataron ya pero esperará hasta que cumpla 18 años para ir a la Premier League.

Deinner Ordóñez recibió sondeos del Liverpool, Manchester United y Chelsea en Inglaterra y el FC Barcelona español. En Europa lo consideran el “siguiente William Pacho”.

Ordóñez, fijo en la selección de Ecuador sub 15, ha tenido procesos en categorías juveniles de la Selección de Ecuador. Se espera que el próximo año sea subido al primer equipo de Independiente del Valle.

De esta forma, para el 2028 podríamos tener a Deinner Ordóñez, Moisés Caicedo y Kendry Páez en el Chelsea. Los tres también son fijos en la Selección de Ecuador en sus categorías.

Los jóvenes jugadores que ha vendido Independiente del Valle

En los últimos años Independiente del Valle ha vendido a varios jugadores, pero ahora incluso está vendiendo a futbolistas que no cumplen ni los 18 años. En los recientes mercados, dejaron ir a Kendry Páez a Chelsea y próximamente se marchará Justin Lerma a Borussia Dortmund. Ambos jugadores fueron comprados antes de tener 18 años de edad.

En resumen

  • El Chelsea fichó a Deinner Ordóñez, tercer ecuatoriano en el club, según Fabrizio Romano.
  • Ordóñez viajará a la Premier League cuando cumpla 18 años, tal como pasó con Kendry Páez.
  • Es considerado el “siguiente William Pacho” y fue sondeado por Liverpool, Manchester United y FC Barcelona.
  • Deinner Ordóñez, Moisés Caicedo y Kendry Páez podrían coincidir en el Chelsea para 2028.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
