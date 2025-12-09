Ignacio De Arruabarrena fue de lo mejor de Barcelona SC en una temporada muy irregular del equipo amarillo. El portero fue también de lo más destacado, ya que pudo “salvar” al club en diferentes momentos. Ahora todo parece encaminado para una salida.

Diferentes reportes revelan que De Arruabarrena ya tiene todo listo para llegar a un nuevo equipo en el extranjero. El jugador uruguayo ya no fue titular este pasado fin de semana y ahora presentaría la oferta a la directiva para que lo dejen salir.

Por otro lado, el uruguayo tiene un acuerdo hasta finales de 2026, por lo cual, su salida sería dejando un importante recurso para los amarillos. Diferentes informaciones apuntan a que la venta del arquero superaría los 2 millones de dólares.

De Arruabarrena llegó a Barcelona SC en este 2025 para reemplazar a Javier Burrai. Aunque el arquero comenzó como suplente, resulta que se ganó un lugar como titular tras la lesión de José Contreras. Por lo cual, terminó atajando gran parte del año.

De Arruabarrena fue titular en Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Con estos 2 millones, Barcelona SC podría buscar un nuevo arquero en el siguiente mercado de fichajes, ya que la postura del club seguiría siendo la de tener 2 porteros extranjeros. También esperan solucionar lo que pase con José Contreras, el venezolano interesa a otros equipo.

Las estadísticas de Ignacio De Arruabarrena en Barcelona SC

En toda la temporada con Barcelona SC, Ignacio De Arruabarrena ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. Ha recibido ya 38 goles y solo dejó su arco en 0 en 10 ocasiones. El uruguayo actualmente tiene un valor de 1 millón de dólares en el mercado.

