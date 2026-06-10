La Selección femenina de Ecuador hizo historia y se metió al repechaje del Mundial de 2027.

La Selección de Ecuador femenina hizo historia y se metió por primera vez al repechaje de clasificación a la Copa Mundial de 2027 a jugarse en Brasil. Ahora bien, el formato de clasificación en el repechaje no es el mismo que en los varones y se jugará de otra manera.

Ecuador terminó 4to en la Liga de Naciones de CONMEBOL, después de que Colombia fuera campeón y venciera a Paraguay en la última fecha. Por lo cual, esto le valió para entrar al repechaje de la FIFA que se jugará en dos etapas para el Mundial:

¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial femenino Brasil 2027?

Ecuador aún no tiene rivales confirmados para el Mundial 2027, pero sí se conoce el formato del repechaje que se jugará así:

Primera fase preliminar: Ecuador disputará esta fase junto a otras 5 selecciones, dos de Asia, dos de África (CAF) y una de Oceanía (OFC). Serán distribuidos en dos grupos de 3 selecciones, según su ranking FIFA.

Ecuador disputará esta fase junto a otras 5 selecciones, dos de Asia, dos de África (CAF) y una de Oceanía (OFC). Serán distribuidos en dos grupos de 3 selecciones, según su ranking FIFA. Solo los líderes de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

Segunda fase: Los dos ganadores de cada grupo se unen a otras 4 selecciones que clasificaron a esta fase directamente por su ranking FIFA (1 de UEFA, 1 de CONMEBOL, y 2 de CONCACAF).

Los dos ganadores de cada grupo se unen a otras 4 selecciones que clasificaron a esta fase directamente por su ranking FIFA (1 de UEFA, 1 de CONMEBOL, y 2 de CONCACAF). Fase final: Las 6 selecciones son sorteadas en 3 llaves y los ganadores entran al Mundial Brasil 2027.

Ecuador jugará el repechaje del Mundial. (@LaTri)

Para la Selección de Ecuador no se ve fácil llegar al Mundial 2027, sin embargo, esta generación ya ha marcado la historia y el camino de ascenso para las próximas eliminatorias.

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¿Qué equipos de CONMEBOL clasificaron al Mundial 2027?

Los clasificados al Mundial 2027 por CONMEBOL son los siguientes equipos:

Brasil (anfitrión)

Colombia

Argentina

Al repechaje del Mundial femenino 2027 van:

Venezuela

Ecuador

Encuesta¿Podrá Ecuador clasificar al Mundial 2027? ¿Podrá Ecuador clasificar al Mundial 2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

La Selección de Ecuador femenina clasificó por primera vez al repechaje para la Copa Mundial de 2027 tras finalizar en la cuarta posición de la Liga de Naciones de CONMEBOL.

clasificó por primera vez al repechaje para la Copa Mundial de 2027 tras finalizar en la cuarta posición de la Liga de Naciones de CONMEBOL. El repechaje se disputará en dos fases eliminatorias preliminares antes de definir los tres boletos finales en llaves directas.

antes de definir los tres boletos finales en llaves directas. Los equipos de CONMEBOL con cupo directo al torneo son Brasil (como anfitrión), Colombia y Argentina, mientras que Venezuela y Ecuador jugarán la repesca.