Emelec tuvo un partido muy complicado en la LigaPro contra Universidad Católica, que acabó empatando con un gol de Stalin Valencia en el segundo tiempo. El ‘Bombillo’ en el primer tiempo marcó un golazo con Pizzini, pero se lo anuló el VAR por una falta previa.

Existió una gran “indignación” en Emelec después de que el VAR llamara al central y acabara anulando el gol de Pizzini. El juez determinó que antes hubo una falta previa de Napoli. No obstante, hay grandes reclamos del equipo azul sobre esta actuación.

Tras el empate 1 a 1 ante Católica, el presidente de Emelec, José David Jiménez, denunció cuestiones oscuras: “Un empate sufrido, Emelec se plantó como suele plantarse con todos los rivales. Hay algunas cuestiones oscuras que están pasando con el tema del VAR y Emelec está contra todo eso“, denunció el presidente a Doble 5.

El presidente afirmó que el club está siendo afectado por el VAR: “Sí por supuesto (molestia con el VAR) Son 7 partidos en los que cometen errores contra Emelec. Pero Emelec siempre se planta”, agregó Jiménez visiblemente enojado tras lo que fue este partido.

No se mueve el marcador 🤨



Pizzini había convertido un gran gol para @CSEmelec, pero el VAR no convalidó el tanto por una falta previa.#ZappingSports 🤳 pic.twitter.com/MVFlrEKpx4 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 9, 2026

Tras este empate, Emelec quedó lejos de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones, aunque espera una resolución sobre el “regreso” de 3 puntos, que podrían cambiar su panorama en la tabla. De momento, el equipo está en el lugar 14 a 2 lugares del descenso.

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¿Cuándo volverá a jugar Emelec?

Emelec volverá a tener una parada complicada este fin de semana, cuando se acabe enfrentando a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El ‘Bombillo’ aún tiene que jugar en la altura donde todavía no puede conseguir una victoria en esta LigaPro.

Emelec puede ser sancionado por la LigaPro

En otro contexto, el club azul también debe pagar una deuda hasta finales de esta semana o volverá a ser sancionado con la reducción de 3 puntos y quedaría muy cerca del descenso administrativo. Al ‘Bombillo’ le reclama un importante monto Tommy Chamba.

Encuesta¿El VAR se equivocó contra Emelec? ¿El VAR se equivocó contra Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Emelec igualó 1-1 ante Universidad Católica con un gol anulado por el VAR .

igualó 1-1 ante con un gol anulado por el . El presidente José David Jiménez denunció errores arbitrales contra el club en 7 partidos .

denunció errores arbitrales contra el club en . El equipo ocupa el puesto 14 y enfrenta una posible sanción de 3 puntos.