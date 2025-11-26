Moisés Caicedo fue una de las figuras contra el FC Barcelona, y los hinchas del Real Madrid estuvieron muy pendientes del ecuatoriano. Varios lo pidieron para la ‘Casa Blanca’ y ya se conoce el precio que deben pagar.

Medios europeos aseguran que si el Real Madrid quiere a Moisés Caicedo, deberán pagar 250 millones al Chelsea. Esto lo haría por lejos, otra vez, el fichaje más caro de la historia.

Esto significaría además que el Madrid pagaría más por el ecuatoriano de lo que pagó por Kylian Mbappé. Entre clubes no hubo pago pero se conoce que el francés recibió una prima de fichaje de 200 millones.

Chelsea de todas formas no tiene intención de vender a su mejor jugador al menos no hasta el siguiente año cuando finalice la temporada. El club adelanta negociaciones para renovarlo.

Si hay algo que le juega a favor al gigante español es que varias veces Moisés Caicedo declaró querer fichar por el Real Madrid en algún momento de su carrera. Lo califica como “un sueño”.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

