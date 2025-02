Se hizo conocido en el 2023 cuando logró el ascenso con el Imbabura SC y ahora Joe Armas contó que tuvo varias opciones para seguir su carrera en este 2025. El entrenador ecuatoriano recibió ofertas del exterior.

Antes de su llegada a Independiente Juniors, equipo filial de Independiente del Valle, el DT recibió llamados de clubes fuera del país. En conversaciones con Primicias reveló porqué las rechazó.

“Tuve ofertas extranjeras pero pedían que vaya solo yo, por eso no acepté, porque no deseaban trabajar con mi equipo. Estar rodeado de excelentes seres humanos, excelentes profesionales como son ellos es lo más importante” contó señalando que no quería dejar a su cuerpo técnico.

“Aquí en Independiente también hemos encontrado maravillosos profesionales”, amplió. Desde su salida del Imbabura SC a mediados del 2024, Armas se encontraba sin equipo.

Joe Armas llegó a Independiente Juniors

Ahora fue contratado por Independiente Juniors para potenciar al filial que juega en la LigaPro Serie B. Desde IDV señalaron que esperan que en un futuro agarre el primer equipo.

Los números de Joe Armas en la LigaPro

Joe Armas no pudo destacar en los primeros lugares en el primer semestre de la LigaPro, sin embargo, esto también fue producto de las limitaciones que tenía el plantel de Imbabura. Dirigió 15 encuentros en primera, ganó 3, empató 4 y terminó perdiendo 8.

Los equipos con los que se ha relacionado a Joe Armas

Joe Armas ha sido relacionado con varios clubes como El Nacional, Aucas, Deportivo Cuenca, Cumbayá, entre otros. El DT también estaría buscando un proyecto que lo pueda convencer y llevar a otro salto de calidad en su joven carrera.

