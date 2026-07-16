Denil Castillo daría el salto a la Premier League pese a no tener minutos en el Mundial

El volante ecuatoriano Denil Castillo no tuvo minutos en el Mundial 2026 y podría dar el salto a la Premier League.

Es quizás uno de los jugadores de mejor presente en Europa, fue llevado al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, aún así no tuvo minutos en el torneo, aún así Denil Castillo podría dar el salto a una de las grandes ligas del viejo continente.

Según medios ingleses, el West Ham United está siguiendo a Denil Castillo y ofertaría al Midtjylland de Dinamarca. El volante ‘tricolor’ podría irse por cerca de 3 millones de dólares.

Denil Castillo dejó el fútbol ecuatoriano tras brillar en las canteras de Liga de Quito, luego tuvo un breve paso por el fútbol de Ucrania antes de ir a Dinamarca, dónde lleva ya dos temporadas.

Así, Castillo podría ser el próximo rival de Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Nilson Angulo y posiblemente Pervis Estupiñán, quién podría ser nuevo refuerzo del Aston Villa.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.