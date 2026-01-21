Liga de Quito se encontraba negociando el fichaje de Diego Palacios para la temporada 2026 luego de que la voluntad del jugador era regresar al país. Al final los ‘albos’ no lo contrataron pero sorpresivamente se lo quedó otro equipo de LigaPro.

Diego Palacios es nuevo jugador de Universidad Católica para la LigaPro 2026. El actual campeón de la Copa Ecuador llegó a un acuerdo con Corinthians de Brasil para el préstamo del futbolista.

Habrá que ver si firmaron al jugador con la opción de compra al final de la cesión, en Brasil ‘Chiqui’ cobrababa cerca de 3 millones de dólares al año, pero su deseo de jugar en Ecuador por temas personales hicieron que baje sus aspiraciones económicas.

Lo curioso es que Liga de Quito si tenía necesidades deportivas en la banda zurda, con la salida de Bryan Ramírez y Yeltzin Erique, por ahora solo Leonel Quiñónez es el lateral afianzado.

Diego Palacios estuvo en planes de Barcelona tanto el año pasado como esta temporada, pero en ese entonces la prioridad del ex seleccionado ecuatoriano era quedarse en el exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Diego Palacios – LAFC Campeón MLS.

