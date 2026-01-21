Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Diego Palacios rechazó a Liga de Quito y tiene nuevo equipo en LigaPro

Diego Palacios finalmente no llegará a Liga de Quito y sorpresivamente otro equipo de LigaPro ganó el fichaje del lateral.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Diego Palacios rechazó a Liga de Quito y tiene nuevo equipo en LigaPro Foto: Getty
Diego Palacios rechazó a Liga de Quito y tiene nuevo equipo en LigaPro Foto: Getty

Liga de Quito se encontraba negociando el fichaje de Diego Palacios para la temporada 2026 luego de que la voluntad del jugador era regresar al país. Al final los ‘albos’ no lo contrataron pero sorpresivamente se lo quedó otro equipo de LigaPro.

Diego Palacios es nuevo jugador de Universidad Católica para la LigaPro 2026. El actual campeón de la Copa Ecuador llegó a un acuerdo con Corinthians de Brasil para el préstamo del futbolista.

Habrá que ver si firmaron al jugador con la opción de compra al final de la cesión, en Brasil ‘Chiqui’ cobrababa cerca de 3 millones de dólares al año, pero su deseo de jugar en Ecuador por temas personales hicieron que baje sus aspiraciones económicas.

Lo curioso es que Liga de Quito si tenía necesidades deportivas en la banda zurda, con la salida de Bryan Ramírez y Yeltzin Erique, por ahora solo Leonel Quiñónez es el lateral afianzado.

Diego Palacios estuvo en planes de Barcelona tanto el año pasado como esta temporada, pero en ese entonces la prioridad del ex seleccionado ecuatoriano era quedarse en el exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona

ver también

Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona

Diego Palacios – LAFC Campeón MLS.

Diego Palacios – LAFC Campeón MLS.

Encuesta

¿Dónde debió jugar Diego Palacios?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Diego Palacios es el nuevo refuerzo de Universidad Católica para la temporada 2026 de LigaPro.
  • El club llegó a un acuerdo con el Corinthians de Brasil para el préstamo del futbolista.
  • El defensor Diego Palacios percibía un salario anual cercano a los 3 millones de dólares en Brasil.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ronie Carrillo volverá a LigaPro ¿Astillero o a Quito?
Fútbol de Ecuador

Ronie Carrillo volverá a LigaPro ¿Astillero o a Quito?

Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona
Fútbol de Ecuador

Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

¡Llámalo Lorenzo! Cristhian Mosquera la rompe en el Arsenal y tiene nuevo valor de mercado
Fútbol de Colombia

¡Llámalo Lorenzo! Cristhian Mosquera la rompe en el Arsenal y tiene nuevo valor de mercado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo