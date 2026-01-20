Barcelona presentó cinco refuerzos en los últimos tres días pero aún no acaban los fichajes, y es que nuevamente desde la capital ponen a un descarte de Liga de Quito como posible contratación de los amarillos.

En FB Radio vuelven a poner a Alexander Alvarado como candidato a fichar por Barcelona para el 2026. Con la posible llegada de otro extremo más la contratación de Janner Corozo, Alvarado otra vez podría quedar relegado a la suplencia.

Barcelona por su lado busca justamente velocidad y creatividad para sus extremos tras la salida de Corozo y Alvarado podría ser un refuerzo que se ajuste al presupuesto.

La idea de Liga de Quito es no dejar salir más jugadores salvo los que no tendrán minutos y ya tienen clubes para ser cedidos como Michael Bermúdez, Yeltzin Erique, Madison Julio y más.

Alexander Alvarado cumplió la temporada 2024 cedido en U. Católica y en su regreso a Liga en el 2025 jugó 48 partidos, aunque la mayoría de alternante detrás de Bryan Ramírez.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

Alexander Alvarado – Liga de Quito.

En resumen