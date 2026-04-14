Dónde ver Liga de Quito vs. Mirassol HOY por la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito tendrá su debut de local en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba esta noche al Mirassol de Brasil. Los ‘albos’ llegan con duros cuestionamientos por su rendimiento y con la obligación de ganar.

El partido a jugarse este martes a las 21h00 en el Rodrigo Paz Delgado lo podrás seguir minuto a minuto a través de BOLAVIP, y también hay opciones para seguir el partido vía streaming y televisión.

Dónde ver Liga de Quito vs Mirassol EN VIVO

El partido será transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

Liga de Quito llegó tras una nueva derrota en campeonato local, la misma lo tiene en el 11mo puesto ya en liguilla de no descenso. Mirassol por su parte llega en la última casilla del Brasileirao.

Este podría ser también un partido clave que defina la continuidad del entrenador Tiago Nunes. En caso de derrota, el proceso del brasileño llegará a un fin tras un año y medio.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

Liga e Quito arrancó con victoria su debut de Copa Libertadores.