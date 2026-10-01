Ecuador quedó eliminado de la Copa Kirin y ya tiene rival para jugar por el tercer puesto

El nuevo rival que tendrá la Selección de Ecuador en la pelea por el tercer puesto en la Copa Kirin.

La Selección de Ecuador ya se despidió de la Copa Kirin, tras caer en penales contra Japón. El equipo nacional no pudo marcar otra vez gol y eso le costó caro. Además, no podrá jugar una final y ahora le toca jugar por el tercer puesto. Ya se confirmó su rival y hora para este partido.

El rival de Ecuador para el tercer puesto de la Copa Kirin

La Selección de Ecuador tiene que jugar por el tercer puesto de la Copa Kirin ahora y lo hará contra Panamá. Los panameños empataron contra Nueva Zelanda en la otra semifinal y quedaron eliminados también por penales. Ahora se miden a los ecuatorianos.

Para este partido la afición ecuatoriana tendrá que madrugar aún más para ver al equipo de Marcelo Gallardo. El encuentro se disputará a la 1:30 (EC) del próximo lunes, 5 de octubre de 2026. Con este partido también se da por termina la gira asiática.

🇯🇵JAP 5-4 🇪🇨ECU | Termina el partido. Japón anotó el gol decisivo de la tanda de penales y derrotó a Ecuador 5-4 https://t.co/AaJQbTkFgj pic.twitter.com/ETUjKD5S5U — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 1, 2026

Ahora la Selección de Ecuador ya solo se alista para su próximo partido y después volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre. Los de Marcelo Gallardo tienen que mejorar la imagen y tratar de marcharse con una victoria de esta gira asiática, que no resultó de la mejor manera.

Los próximos rivales que tendría Ecuador

La Selección de Ecuador en la fecha FIFA de noviembre tendrá que volver a jugar y según se ha revelado, el mismo Marcelo Gallardo ha pedido no volver a viajar tan lejos. Por lo cual, los próximos rivales que suenan son equipos de Sudamérica como Colombia y hasta de CONCACAF.

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En síntesis: