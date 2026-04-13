Ecuador vs Argentina por la semifinal del Sudamericano Sub-17: día, horario y cómo verlo por TV

Ya están definidos los primeros 4 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17. Ahora esas 4 selecciones se jugarán la posibilidad de ser campeones. Ecuador clasificó primero en su grupo y en semifinales se medirá a Argentina, que viene de ser segunda en el suyo.
¿Cuándo juegan Ecuador contra Argentina en el Sudamericano Sub-17?
La semifinal del Sudamericano Sub-17 entre Ecuador y Argentina se jugará el próximo jueves 16 de abril de 2026. El horario del encuentro aún está por definirse para la CONMEBOL.
¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?
Tanto en Ecuador como en Argentina, el partido de semifinal del próximo jueves se podrá ver por:
- DSports y DGO
Ecuador al Mundial Sub-17: ¿Cuánto dinero gana ‘La Tri’ por clasificar a la Copa del Mundo?
El ganador de la llave entre Ecuador y Argentina también estará enfrentando al ganador del partido entre Brasil y Colombia, para definir al campeón del torneo. Las 4 selecciones ya están en el Mundial 2026 Sub-17 en Qatar; ahora solo definen qué equipo podrá ser el campeón.
¿Qué otros equipos pueden clasificar al Mundial?
Los otros 3 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17 se definirán de las llaves entre:
- Bolivia vs Chile
- Uruguay vs Venezuela
Los ganadores de esos encuentros avanzan a la Copa del Mundo, mientras que los perdedores jugarán un nuevo partido para definir al séptimo clasificado de Sudamérica al Mundial.
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