Ecuador vs Argentina por la semifinal del Sudamericano Sub-17: día, horario y cómo verlo por TV

Ya están definidos los primeros 4 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17. Ahora esas 4 selecciones se jugarán la posibilidad de ser campeones. Ecuador clasificó primero en su grupo y en semifinales se medirá a Argentina, que viene de ser segunda en el suyo.

¿Cuándo juegan Ecuador contra Argentina en el Sudamericano Sub-17?

La semifinal del Sudamericano Sub-17 entre Ecuador y Argentina se jugará el próximo jueves 16 de abril de 2026. El horario del encuentro aún está por definirse para la CONMEBOL.

¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?

Tanto en Ecuador como en Argentina, el partido de semifinal del próximo jueves se podrá ver por:

DSports y DGO

El ganador de la llave entre Ecuador y Argentina también estará enfrentando al ganador del partido entre Brasil y Colombia, para definir al campeón del torneo. Las 4 selecciones ya están en el Mundial 2026 Sub-17 en Qatar; ahora solo definen qué equipo podrá ser el campeón.

¿Qué otros equipos pueden clasificar al Mundial?

Los otros 3 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17 se definirán de las llaves entre:

Bolivia vs Chile

Uruguay vs Venezuela

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Los ganadores de esos encuentros avanzan a la Copa del Mundo, mientras que los perdedores jugarán un nuevo partido para definir al séptimo clasificado de Sudamérica al Mundial.