Ecuador vs Colombia: ¿Qué canal pasa el partido por el Sudamericano Sub-17?

Este domingo 5 de abril de 2026 se enfrentan por la segunda fecha del Sudamericano Sub-17, la Selección de Ecuador contra la Selección de Colombia. Para ‘La Tri’ es su segundo encuentro en el torneo, mientras que para ‘La Sele’ será su debut.

¿Qué canal pasa el Ecuador Sub-17 vs Colombia Sub-17?

El partido de la Selección de Ecuador contra la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 se podrá ver por:

DSports (Ecuador)

DSports y Caracol (Colombia)

De momento, Ecuador llega como líder a este partido. ‘La Tri’ obtuvo la victoria ante los dueños de casa, Paraguay, mientras que Chile y Paraguay no pudieron pasar del empate. Colombia aún no suma minutos porque no jugó en la primera fecha y tuvo descanso.

¿Cómo se definen los clasificados al Mundial Sub-17?

El Sudamericano Sub-17 tiene dos etapas, una de los preliminar (2 grupos de 5 equipos) y una fase final. Así se definen los cupos de las naciones sudamericanas:

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Clasificación Directa al Mundial (4 cupos): Los equipos que terminen en el 1 y 2 de cada grupo aseguran automáticamente su boleto al Mundial. También jugarán las semifinales para definir el título

Los equipos que terminen en el de cada grupo aseguran automáticamente su boleto al Mundial. También jugarán las semifinales para definir el título Repechaje (2 cupos): Los equipos que ocupen el 3 y 4 de cada grupo se enfrentan en dos llaves de eliminación. Los ganadores avanzan al Mundial.

Los equipos que ocupen el de cada grupo se enfrentan en dos llaves de eliminación. Los ganadores avanzan al Mundial. Séptimo lugar (1 cupo): Los dos perdedores de la ronda de repechaje juegan un partido final y el ganador avanzará al Mundial.