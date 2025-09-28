VIDEO | Pase de crack de Pervis Estupiñán y golazo del AC Milan

Pervis Estupiñán va cambiando las críticas por elogios con el correr de los partidos del AC Milan. El lateral ecuatoriano participó en un golazo del gigante de Italia.

El seleccionado ecuatoriano recibió el balón con la presión de dos rivales y haciendo gala de su visión de juego pasó una pelota filtrada entre sus marcadores. Pulisic corrió por la banda y asistió para que Saelemaekers ponga el 1-0 contra el Napoli.

Por segunda jornada consecutiva, Estupiñán arranca uno de los goles de su club. En caso de ganar el ex Brighton y sus compañeros se quedarán en lo más alto de la tabla de posiciones.

Estupiñán tuvo un irregular inicio de ciclo con el AC Milan y fue blanco de críticas por los hinchas rossonneros. El ecuatoriano dejó la Premier League por más de 10 millones de euros.

El sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán estaría ganando un salario anual superior a los 4 millones. El lateral ecuatoriano firmó con Milan por los próximos 4 años, siendo uno de los contratos más importantes de toda su carrera a los ya 27 años de edad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

AC Milan firmó a Pervis Estupiñán hasta finales de la temporada 2030. El ecuatoriano tiene aún un acuerdo de 5 años y quiere remontar esta mala actualidad, para recuperar la confianza de los aficionados italianos.