Pervis Estupiñán no termina de convencer en el AC Milan de Italia para la siguiente temporada. Medios apuntan a que el gigante de Italia piensa en vender al ecuatoriano y desde ya hay interesados.

Según medios británicos, el Atlético de Madrid por pedido de Diego Simeone quiere contar con el lateral ecuatoriano. Los portales apuntan a que incluso el ‘Colchonero’ darían a Matteo Ruggeri como intercambio.

Pervis Estupiñán, en su momento considerado de los mejores laterales del mundo también tiene sondeos de la Premier League. Sus tres años en el Brighton hace que tenga mercado en Inglaterra.

Su salida en el mercado de verano se definirá más adelante, por ahora el cuerpo técnico de Allegri le dará hasta finales de diciembre para ver si logra adaptarse a sus expectativas.

En caso de salir, serán solo 15 millones de euros lo que tendrían que pagar los clubes que lo quieren. Su precio es accesible para el Atlético como para cualquier equipo inglés.

En esta doble fecha FIFA, Pervis Estupiñán incluso rechazó ser convocado con la Selección de Ecuador para completar su período de adaptación en Italia, lo que muestra compromiso con su club.

Pervis Estupiñán – AC Milan.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado más de 500 minutos con la camiseta de AC Milan. El jugador ecuatoriano solo pudo sumar presencia en 7 encuentros, ya que estuvo expulsado en dos encuentros y lesionado en otros tantos.

¿Cuál es el sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan?

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán tiene un salario superior a los 4 millones de dólares, una cifra alcanzable para diferentes equipos de Europa, que busquen su fichaje si la actualidad que vive en AC Milan se prolonga en el futuro para el jugador.

