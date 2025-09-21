Es tendencia:
VIDEO | La jugada de crack de Pervis Estupiñan en el gol del Milan

Pervis Estupiñán sigue afianzándose en el AC Milan y ahora participó en uno de los goles del gigante de Italia.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | La jugada de crack de Pervis Estupiñan en el gol del Milan. Foto: IMAGO
Pervis Estupiñán sigue sumando minutos con el AC Milan y en la última victoria el lateral ecuatoriano fue parte de uno de los goles. El ecuatoriano esta vez se llevó los elogios de los hinchas.

El ex Brighton y Villarreal corrió por la banda y tras eludir a uno de sus rivales colgó un pase preciso al área que exigió al arquero. El pase iba para Pulisic quién agarró el rebote del portero y puso el 1-0 ante Udinese.

El lateral suma así su segunda asistencia desde que llegó hace pocos partidos a Italia. El ecuatoriano llegó por 12 millones de euros desde la Premier League, donde estuvo tres temporadas.

En 5 partidos ha sido titular desde el arranque tanto como lateral como también carrilero un poco más adelantado. En la Selección de Ecuador también es titular indiscutible.

ver también

Tweet placeholder
ver también

El sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán estaría ganando un salario anual superior a los 4 millones. El lateral ecuatoriano firmó con Milan por los próximos 4 años, siendo uno de los contratos más importantes de toda su carrera a los ya 27 años de edad.

ver también

ver también

gustavo dávila
Gustavo Dávila
