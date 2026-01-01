¿Lo convoca Beccacece? Jeremy Arévalo se va a Alemania y tiene un nuevo valor de mercado

Jeremy Arévalo vivirá una nueva etapa en su carrera llegando a Alemania para jugar con el Stuttgart. El delantero ecuatoriano jugará en la Bundesliga, tras su paso por el ascenso de España. El joven futbolista ahora tiene también un nuevo valor de mercado.

De acuerdo a transfermark, Jeremy Arévalo aumentó su valor de mercado a 7 millones con su transferencia a Alemania. El delantero tricolor tenía un precio de 1 millón, pero fue transferido por esa cantidad, porque esa era su cláusula de rescisión para salir de España.

Arévalo vive el mejor momento de su carrera, ya que este nuevo valor de mercado también llega en el contexto donde vivió su primera convocatoria con la Selección de Ecuador. El goleador se encamina a un posible llamado a ‘La Tri’ para jugar el Mundial.

Se espera que en las próximas horas se abra el mercado oficialmente y se pueda inscribir el pago de la cláusula de Jeremy Arévalo. Ya Racing de Santander está trabajando de cara al regreso de la Liga de España, pero el jugador ecuatoriano no se reportó.

Jeremy Arévalo dejará España. (Foto: Imago)

Desde el sitio especializado en los valores de mercado de los jugadores, Transfermark, se destaca que Jeremy Arévalo es uno de los jugadores con mejor crecimiento de la segunda de España. Ahora con el Stuttgart, el goleador firmó un nuevo contrato hasta 2030.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En toda la temporada, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 18 partidos con la camiseta de Racing de Santander. El goleador lleva 8 goles y en cancha ha sumado más de 800′ minutos. Y ahora el delantero ecuatoriano comenzará una nueva etapa.

Los números en la Selección de Ecuador de Jeremy Arévalo

Jeremy Arévalo fue convocado para jugar los amistosos con Ecuador en el mes de noviembre. Donde solo pudo jugar ante Canadá, en los últimos minutos del partido. Mientras que en el último ante Nueva Zelanda, el delantero ni jugó 1 solo minuto.

