Emelec

Emelec se llevará a una de las figuras del ascenso de Liga de Portoviejo

Liga de Portoviejo está en la LigaPro Serie B y ahora una de sus figuras podría irse a Emelec o Barcelona SC la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Emelec sabe que necesita refuerzos para la siguiente temporada y empieza a ver opciones para el 2026. Uno de los jugadores que tendría avanzado se encuentra en Liga de Portoviejo.

Según el periodista Andrés Caguana, Osman Pico podría ser el nuevo extremo para Emelec. El joven jugador fue uno de los puntos altos del equipo ‘Manabita’ que aún puede quedar campeón de Segunda Categoría.

Con las posibles salidas de Alexander González, Washington Corozo, Maicón Solís, Romario Caicedo entre otros, las bandas de Emelec necesitarán nuevas contrataciones.

Osman Pico de 18 años de edad es también una oportunidad de reventa, las conversaciones entre clubes están avanzadas. Medios reportan que Barcelona SC también quieren a Pico.

Claro que la llegada de Pico como de otros jugadores requerirá que el club levante las suspensiones FIFA que hay sobre Emelec. Por ahora son hasta cinco prohibiciones que tiene.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Osman Pico – Liga de Portoviejo

En resumen

  • Emelec estaría cerca de fichar a Osman Pico, joven extremo de 18 años de Liga de Portoviejo.
  • La llegada de Osman Pico y otros jugadores requiere que Emelec levante hasta cinco suspensiones FIFA actuales.
  • Emelec inscribió a jugadores como Christian Cueva y Luis Castillo tras el presunto pago a Leandro Vega.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
