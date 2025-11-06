Claudio Spinelli tiene dos interesados y dejaría millones a Independiente del Valle

Autor de un doblete el fin de semana, Claudio Spinelli demostró nuevamente ser una de las máximas figuras el fin de semana. Una vez más el delantero argentino tendría ofertas para continuar su carrera en grandes del continente y dejar una fortuna a Independiente del Valle.

Medios internacionales señalan que el América de México y el Botafogo de Brasil van por Spinelli para el próximo año. El argentino podría ser vendido hasta por 4 millones de dólares.

Desde Brasil ya lo habían sondeado desde Vasco Da Gama sin embargo Independiente se negó a dejar ir a cualquier titular hasta el final de año. Los ‘Rayados’ pueden cerrar el año con el campeonato de LigaPro con varios puntos de ventaja.

Spinelli tiene un contrato vigente hasta diciembre 2027 y el traspaso del argentino dejaría millones a IDV. Esta sería una de las pocas ventas millonarias que hace IDV por jugadores que no son canteranos.

Las estadísticas de Claudio Spinelli en esta temporada

Claudio Spinelli lleva 26 goles y 2 asistencias en 44 partidos, siendo esta su mejor temporada en la carrera del delantero argentino. En Defensor Sporting vino de marcar 9 tantos.

Spinelli – Gimnasia y Esgrima de La Plata

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil.

