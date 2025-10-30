Es tendencia:
Sorpresa: Joao Rojas recibió la oferta de otro grande de LigaPro

El extremo ecuatoriano Joao Rojas recibió la ofera de otro grande de LigaPro mientras intenta recuperar su nivel en Barcelona.

Por Gustavo Dávila

Joao Rojas fue uno de los fichajes más importantes de Barcelona del 2024 pero una lesión lo alejó de las canchas durante más de un año. Este jueves se conoció que otro grande de LigaPro ofertó por el volante ecuatoriano.

En conversaciones con DSports, el propio Joao Rojas contó que Liga de Quito le hizo una oferta cuando era jugador libre. No solo en el país le ofrecieron un contrato ya que en Corinthians también lo quisieron contratar.

Al final fue Barcelona quién convenció al futbolista aunque desde mayo 2024 sufrió una lesión y apenas volvió hace poco más de un mes. Rojas tiene contrato vigente con los amarillos por tres temporadas más.

Joao Rojas llegó en su momento a costar más de 3 millones de dólares, sin embargo tras su lesión tendrá que volver a tener regularidad si es que quiere dar el salto al exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

