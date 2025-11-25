El equipo que se quedaría con Claudio Spinelli para el 2026

Si hay un nombre que resalta en el Independiente del Valle que está a nada de ser campeón de LigaPro es Claudio Spinelli. El goleador argentino recibió sondeos de varios países y confirman dónde jugará en el 2026.

Desde Independiente del Valle confirmaron que a Spinelli lo sondearon desde Brasil, Argentina, México entre otros, pero que la prioridad es renovar a Spinelli y mantenerlo para el 2026.

De esta forma el goleador de LigaPro se quedará en los ‘Rayados’ para el siguiente año dónde volverán a pelear LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

El argentino lleva 26 goles y 2 asistencias en 46 partidos, su nivel despertó el interés de clubes como Botafogo, América de México, Estudiantes de La Plata entre otros.

Su salida podría dejar más de 3 millones de dólares en venta, sin embargo para los ‘Rayados’ es prioridad lo deportivo en estos momentos. Sin mencionar que ya tendrían otras ventas millonarias.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil.

