El club que pide a Vicente Sánchez mientras en Emelec es duda

Uno de los nombres apuntados a entrar en análisis a mitad de temporada en Emelec es Vicente Sánchez, y mientras unos sostienen que el entrenador uruguayo podría ser despedido, en el exterior lo piden de vuelta.

Los hinchas de Cruz Azul piden el regreso de Vicente Sánchez al grande de México tras el despido de Nicolás Larcamón. El argentino fue despedido en la noche del jueves.

El DT fue el elegido justamente para reemplazar a Vicente Sánchez, en ese entonces la salida del hoy DT de Emelec ya fue cuestionada debido a que venía de ser campeón de la CONCACHAMPIONS.

En Emelec no descartan una salida si es que un club viene y paga un valor considerable por la terminación de contrato, sumado a que si el club no revierte los resultados deportivos, podría ser despedido.

Emelec se encuentra en la penúltima posición de la tabla de LigaPro, con 11 puntos en 10 partidos jugados. Hoy Emelec estaría jugando la liguilla del no descenso.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Vicente Sánchez fue campeón de la Concacaf Champions League. Foto: Getty.

En resumen