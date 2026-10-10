Un equipo de la Serie B terminó siendo observado por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo y sus colaboradores ya están trabajando en Ecuador para los próximos partidos de ‘La Tri’. El entrenador observará presencialmente partidos de la Serie A. Sin embargo, ahora lo más llamativo llega después de que se revelara que su equipo fue a ver un club de la Serie B.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFF, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo estuvo observando el partido de Independiente Juniors contra 9 de octubre en la Serie B. Una medida absolutamente sorpresiva, pero que también es entendible por cómo viene trabajando Ecuador.

En la Selección de Ecuador se viene trabajando mucho con los juveniles en el primer equipo. Ya sea con jugadores como “invitados” o “sparrings”, ‘La Tri’ llama a juveniles. Y el mejor equipo en trabajar con jugadores de inferiores es IDV que los hace sumar minutos en Independiente Juniors.

No obstante, no deja de ser una medida sorpresiva esta postura del DT, puesto que, a Beccacece casi no se lo vio viendo partidos de la Serie B. Con esta decisión también se presume que en la próxima convocatoria de Gallardo lleguen más jugadores de inferiores.

Gallardo da sus primeros pasos en Ecuador. (Foto: GettyImages)

En su primera convocatoria con la Selección de Ecuador, Gallardo solo llamó de ‘sparring’ a Deinner Ordóñez. El joven central ya comprado por el Chelsea no tuvo minutos en el debut de Gallardo, pero estuvo ya con el primer equipo y no se debe descartar que lo sigan llamando.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre. Aún no se confirman los días y rivales, pero de momento se viene especulando muy fuerte con la posibilidad de que se enfrente a Costa Rica y también a la Selección de Honduras.

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