El Dortmund no lo quiere y mandará a Justin Lerma a insólito equipo

El volante ecuatoriano Justin Lerma no seguirá en el Borussia Dortmund para la siguiente temporada y ya tiene posible equipo.

Justin Lerma tuvo sus primeros partidos amistosos con el Borussia Dortmund y parecía que su futuro estaría en uno de los grandes de Alemania. Sin embargo, el volante ecuatoriano ex Independiente del Valle tendría un nuevo destino en Europa,

Fuera de los planes inmediatos de Niko Kovač y sin autorización para jugar con el Borussia Dortmund II debido a las restricciones para futbolistas extracomunitarios en Alemania, el club comenzaría a buscarle un nuevo equipo.

Entre los posibles destinos figuran el Copenhague de Dinamarca, el NEC Nijmegen de Países Bajos y el PAOK de Grecia. Los dos primeros ya cuentan con futbolistas cedidos por el Borussia Dortmund, mientras que el PAOK habría sido el club que mostró interés por incorporar a Lerma.

La posibilidad de salir contrasta con las declaraciones que el propio Lerma había realizado anteriormente, cuando manifestó su intención de quedarse en el Dortmund y luchar por ganarse un lugar en el primer equipo, pese a su corta edad.

El Borussia Dortmund pagó cinco millones de euros a Independiente del Valle por el fichaje de Justin Lerma, quien firmó un contrato con el club alemán hasta 2031. No hay datos sobre su salario pero se estima que gana cerca de 400 mil dólares al año.

Justin Lerma y sus estadísticas en Independiente del Valle

Justin Lerma anotó 3 goles y dio 2 asistencias en 28 partidos con Independiente del Valle, además ganó la Supercopa Ecuador 2026 y la LigaPro 2025.

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Justin Lerma – Borussia Dortmund. Foto: Getty

En resumen