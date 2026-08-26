Justin Lerma ya marcó gol en el equipo Sub-21 al que lo mandó el Borussia Dortmund.

Justin Lerma fue fichado por el Borussia Dortmund para esta temporada, pero el joven jugador ecuatoriano está todavía lejos de brillar en la primera categoría de Alemania. El volante ecuatoriano todavía tendrá que seguir esperando, pero ya viene destacando en las categorías inferiores.

El Borussia Dortmund sabe que Lerma todavía tiene que esperar para jugar en primera y por eso lo mandó a jugar con el Sub-21 de su mismo equipo. Para fortuna del ecuatoriano, no se da como con Kendry Páez, donde lo prestaron a un equipo diferente al dueño de su pase.

Justin Lerma ya marcó gol

En esta jornada ya se reveló que Justin Lerma acabó marcando un gol con el Dortmund Sub-21. El volante ecuatoriano mostró su gran calidad desbordando por el área y luego entrando al área, para definir de una manera en la que el portero rival no pudo.

Gol de Justin Lerma en la Premier League International Cup (U21). El Dortmund juega con su segundo equipo y golea al Fulham. pic.twitter.com/YiCZ27Ds1t — Diego Briones (@Diego_Briones13) August 26, 2026

Ahora mismo, Justin Lerma sigue siendo parte del Dortmund y se espera que se quede en la estructura del equipo en este año. Por lo cual, seguir destacando en categorías inferiores podría ser ese gran trampolín que lo mande a debutar en la Bundesliga.

El contrato de Justin Lerma con el Borussia Dortmund

Ahora mismo, Justin Lerma tiene un contrato en Alemania hasta la temporada 2031. El volante ecuatoriano apenas tiene 18 años y cuando acabe su primer contrato tendrá 23 años de edad. Por lo cual, hay paciencia en Alemania para llevarlo poco a poco.

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