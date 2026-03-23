El DT de Flamengo se va con todo contra Gonzalo Plata: “Está teniendo dificultades…”

Gonzalo Plata vive un momento extremadamente delicado en Brasil, donde no ha entrado en planes de Flamengo en las últimas semanas y prácticamente estaría fuera del club para el siguiente mercado. La poca confianza del DT más sus hábitos fuera de cancha lo alejan del club.

Ante esto no fue una sorpresa para todos que su propio entrenador, Leonardo Jardim, en rueda de prensa volviera a exponer al jugador ecuatoriano. El DT cuestionó que Plata tenga dificultades y no esté cumpliendo con lo necesario para entrar al club.

“Es un jugador que está teniendo dificultades para integrarse… Para jugar en el Flamengo es necesario estar bien integrado, tener concentración, actitud y compromiso físico“, comentó el entrenador, dejando claro varios problemas que tiene el ecuatoriano.

Con estas declaraciones del DT, se intuye que Gonzalo Plata no está al 100% desde lo físico ni desde lo mental, por lo cual, ahora el jugador tiene complicado meterse en el once. Además, es probable que termine saliendo después del Mundial a otro club.

Gonzalo Plata está fuera del once de Flamengo. (Foto: GettyImages)

La salida de Felipe Luis acabó afectando directamente a Gonzalo Plata, puesto que, el entrenador confiaba en él y pese a sus problemas fuera de cancha lo hacía jugar y lo convertía en alguien importante. Sin embargo, esto ahora no es así y con Jardim está prácticamente borrado.

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Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

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En lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias en todo el año. Lleva en cancha más de 800 minutos, pero ahora ya ni entra a las convocatorias.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata ahora mismo tiene un valor de mercado de 8 millones de euros. El futbolista ecuatoriano podría volver a Europa o seguir en Brasil, sin embargo, para que esta transferencia se dé, el jugador debe mejorar sus hábitos disciplinarios fuera de cancha.

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En síntesis: