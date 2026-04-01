Este miércoles 1 de abril de 2026 se dio una de las goleadas más importantes en la historia del fútbol femenino en Ecuador. El equipo ‘Eléctricas’ de Emelec acabó perdiendo 10 a 0 contra Guerreras Albas de Liga de Quito. El partido se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Nuevamente Emelec termina con una goleada muy fea en el estadio de Liga de Quito. En 1998, el equipo masculino del ‘Bombillo’ perdió 7 a 0 contra LDU, en una goleada que aún causa revuelo en la rivalidad entre ambos clubes, pero ahora se da otro duro golpe, pero en el fútbol femenino.

Guerreras Albas (equipo femenino de Liga de Quito) es uno de los grandes candidatos a llevarse el campeonato en este año, tras varias temporadas de formar un proyecto serio en el fútbol ecuatoriano. Esto se demostró en cancha ante Emelec.

Fue una goleada desde el comienzo del partido hasta el final del mismo. El último gol llegó al minuto 80′ y en las imágenes se puede ver un equipo de Emelec muy tocado desde el ánimo y desde la impotencia de perder este encuentro con tan abultado resultado.

¡GOLEADA HISTÓRICA A LAS ELÉCTRICAS! 😱🤯



Las Guerreras Albas golearon 10-0 en el Rodrigo Paz Delgado por la fecha 6 de la #SuperligaFxECDF.



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Con esta terrible goleada, se espera que la nueva directiva de Emelec, haga cambios importantes en el equipo femenino, y es que aunque tengan como prioridad al club masculino, no se deberían permitir perder así. Hace pocos años, el club femenino incluso estuvo en el descenso.

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¿Qué equipos son los candidatos a ganar la Superliga femenina?

Como en los años anteriores, esta temporada se volverá a definir entre 3 equipos: Dragonas IDV (Vigente campeona), Guerreras Albas y Barcelona SC. De hecho, los 3 clubes están peleando en los primeros lugares de la tabla de posiciones, muy por encima de los otros rivales.

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En síntesis: