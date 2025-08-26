¿Compañero de Hincapié? Patrick Mercado daría el salto a la Premier League

Otro de los ecuatorianos que está listo para dar el salto al exterior es Patrick Mercado, el volante de Independiente del Valle sigue recibiendo ofertas y ahora se conoce el llamado de un club de la Premier League. El joven mediocampista está a nada de ser vendido a Europa ¿se va a uno de los grandes como Moisés Caicedo y Piero Hincapié?

Según el portal Segmento Fútbol, Wolverhampton es el más reciente club en presentar una oferta por Patrick Mercado. Su oferta supera los 7 millones de dólares e Independiente la estudia.

Es el segundo club europeo que ofertó por Mercado en estas semanas tras el Wolfsburgo de Alemania. Desde Brasil lo quiso Palmeiras pero su cifra no fue tan alta en lo económico.

Mercado incluso no ha tenido minutos en los últimos partidos por que están guardándolo mientras lo negocian. Hay rumores de que también sería convocado a la Selección de Ecuador.

Patrick Merado lleva 4 títulos con Independiente del Valle.

Las estadísticas de Patrick Mercado en Independiente del Valle

Patrik Mercado ha jugado 30 partidos este año, ha anotado 5 goles y ha dado 8 asistencias en Copa Libertadores, Sudamericana y LigaPro. A sus 21 años ha estado toda su carrera en IDV.

Debut en la Selección de Ecuador para Patrick Mercado

Patrick Mercado podría ser de las sorpresas de la Selección de Ecuador para esta doble fecha de Eliminatorias. A sus 22 años podría tener el salto al exterior por primera vez.