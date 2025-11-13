Es tendencia:
El equipo que sueña con Sebastián Beccacece y Martín Anselmi para el puesto de DT

Uno de los grandes de América sueña con Martín Anselmi y con Sebastián Beccacece como su entrenador, y ambos aceptarían.

Por Gustavo Dávila

El equipo que sueña con Sebastián Beccacece y Martín Anselmi para el puesto de DT Foto: Getty
El equipo que sueña con Sebastián Beccacece y Martín Anselmi para el puesto de DT Foto: Getty

Sebastián Beccacece tiene contrato vigente con la Selección de Ecuador hasta luego del Mundial 2026, sin embargo hay un club que espera la llegada del DT argentino. El mismo equipo también sueña con Martín Anselmi para el puesto de entrenador.

Tanto el DT de la Tri como el ex entrenador son dos de los más pedidos por los hinchas de Newells Old Boys. El equipo rosarino la pasa mal en estos momentos, salvándose a del descenso recién en noviembre.

En recientes declaraciones con ESPN, Anselmi declaró que “tiene una deuda pendiente consigo mismo” de dirigir al club rojinegro. En la misma cadena, hace poco más de dos meses, el mismo Beccacece se refirió a que también espera en un futuro llegar a Newells.

Hoy el que tiene más chances es Anselmi, al ser entrenador en condición de libre. Beccacece tendrá que esperar a ver si la directiva de la FEF lo renueva luego de la Copa del Mundo.

Anselmi, campeón de Copa Sudamericana y Recopa con Independiente, espera agarrar a un grande de México como siguiente paso profesional tras haber dejado el Porto.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

En resumen

  • Sebastián Beccacece (DT de Ecuador) y Martín Anselmi (ex DT) son buscados por Newells Old Boys.
  • Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta después del Mundial 2026.
  • Anselmi se encuentra libre y tiene más chances, Beccacece debe esperar su renovación con la FEF.
  • Anselmi declaró en ESPN que tiene una “deuda pendiente” consigo mismo de dirigir al club rojinegro.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
