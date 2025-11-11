Es tendencia:
Selección de Ecuador

Jeremy Sarmiento quiso volver a la Selección y Beccacece le envió drástico mensaje

El extremo ecuatoriano Jeremy Sarmiento quiso volver a la Selección de Ecuador pero Beccacece le envió un 'contundente' mensaje.

Por Gustavo Dávila

El contundente mensaje de Beccacece a Jeremy Sarmiento Foto: Getty
La Selección de Ecuador empieza a tener cada más delineados sus convocatorias para el Mundial 2026 y a falta de seis meses, hay algunos jugadores que se juegan sus últimas oportunidades. Uno de ellos es Jeremy Sarmiento, el extremo ecuatoriano declaró públicamente que quería ir a la ‘Tri’ pero ya encontró una respuesta.

Para muchos hinchas y periodistas, Sebastián Beccacece le mandó un contundente mensaje al volver a dejarlo fuera de la nómina. Las chances del extremo del Cremonense de Italia de estar en el Mundial son casi nulas.

Esta es la penúltima fecha FIFA antes del torneo, aunque ya en esta lista de noviembre se especula que estarán el 90% de los convocados. Salvo jugadores como Jeremy Arevalo, no hay margen para nuevas caras salvo casos extraordinarios.

Jeremy Sarmiento era uno de los fijos de Ecuador desde su primera convocatoria, fue al Mundial en Qatar 2022 y también era fijo para Beccacece. Sus constantes cambios de equipos y falta de minutos le pasaron facturas.

En la actualidad, el propio Beccacece ha dejado claro que Alan Minda, Nilson Angulo y Jhon Yeboah están por delante en la banda izquierda. Sarmiento debe ser titular en su club para ser convocado.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador

Jeremy Sarmiento – Ecuador Copa América 2024.

En resumen

  • Jeremy Sarmiento fue nuevamente excluido de la nómina de la Selección de Ecuador.
  • El 90% de los convocados para la fecha FIFA de noviembre estarán en el Mundial 2026.
  • Ecuador jugará amistosos contra Canadá el 13 de noviembre y Nueva Zelanda el 18 de noviembre de 2025.
Gustavo Dávila
