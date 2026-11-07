El grande de la LigaPro que iría por el fichaje de Moisés Ramírez para 2027

La 'Araña' Ramírez podría volver a la LigaPro, y jugar en este grande.

Moisés Ramírez es uno de los arqueros ecuatorianos que aún tiene mercado en el fútbol ecuatoriano, pese a que se fue a jugar a Grecia en 2025. El portero tricolor ahora suena para llegar a un grande del fútbol ecuatoriano, y sería su segundo equipo tras Independiente del Valle.

En las últimas horas, el equipo que más ha sonado para un posible fichaje de Moisés Ramírez es Barcelona SC. El equipo amarillo buscaría un nuevo arquero en el siguiente año, puesto que, de momento el futuro de José Contreras no está seguro en su renovación.

Moisés Ramírez es un portero que aún es convocado a la Selección de Ecuador y que viene sumando un buen nivel en Grecia, sin embargo, al estar tan alejado no repercute para pelear por un puesto de titular en Ecuador. Como, por ejemplo, Gonzalo Valle.

Ese sería uno de los motivos que pueden acelerar el fichaje de Moisés Ramírez por Barcelona SC. El joven arquero defendiendo los colores amarillos podría pelear por un puesto como titular en la Selección de Ecuador, siempre y cuando el nivel lo acompañe.

Moisés Ramírez es convocado a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, el fichaje de Moisés Ramírez ya estuvo cerca y relacionado a Barcelona SC. Cuando el arquero se iba de Independiente del Valle sonó muy fuerte para mudarse al Astillero, pero en ese momento mejor eligió la opción de Europa.

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Las estadísticas de Moisés Ramírez en esta temporada

En esta temporada con el Kifisia, Moisés Ramírez tapó en un total de 11 partidos, entre todas las competencias. Le marcaron 16 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en 2 oportunidades. Su contrato termina a mediados de 2027 y por eso en Ecuador su nombre suena con fuerza.

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