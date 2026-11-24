Arsenal se juega un partido clave en la Champions League y ahora Hincapié ya sabe de la nueva decisión de Arteta.

Este martes 24 de noviembre de 2026 vuelve la Champions League con un partido de líderes como es el Arsenal vs Borussia Dortmund. Piero Hincapié es el gran protagonista al volver al rol titular con los campeones de la Premier, tras ser suplente el pasado fin de semana.

La alineación de Arsenal para jugar la Champions League

Mikel Arteta rota a varios jugadores en el once titular sabiendo que el fin de semana recibe al Manchester City en un partido que ya puede definir gran parte de la Premier League. Por lo cual, este es su once para jugar en la Champions League:

Kepa

White

Konsa

Gabriel

Hincapié

Rice

Lewis-Skelly

Madueke

Odegaard

Tzolis

Gyokeres

Este partido representa la gran oportunidad para que Piero Hincapié vuelva a competir como protagonista en Arsenal. Además, es un partido importante para el ecuatoriano que durante la semana anterior acabó renovando su contrato por un año más.

El once de Arsenal para jugar en la Champions League. (Foto: @Arsenal)

¿A qué hora empieza el partido de Arsenal vs Borussia Dortmund y qué canal lo pasa?

El partido de Arsenal vs Borussia Dortmund comenzará desde las 15H00 (EC) y se podrá ver por ESPN y también por el plan premium de Disney+. Ambos clubes llegan liderando la tabla de posiciones de sus respectivos campeonato, mientras que en la Champions los separa 1 punto.

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En síntesis: